ÖTV-Davis-Cup-Team 2018 gegen Weißrussland

Europa-/Afrika-Zone I: Bei einem Sieg im Februar ginge es im April auswärts gegen Russland weiter

London – Österreichs Davis-Cup-Team trifft 2018 in der Europa-/Afrika-Zone I zum Auftakt vom 2. bis 4. Februar in einem Heimspiel auf Weißrussland. Der Sieger des Duells bekommt es vom 6. bis 8. April mit Russland zu tun, für Österreich würde das ein Auswärtsspiel bedeuten. Das ergab die am Mittwochnachmittag in London vorgenommene Auslosung.

Gewänne die rot-weiß-rote Tennis-Equipe auch das Duell mit den Russen, würde es vom 14. bis 16. September um den Aufstieg in die Weltgruppe 2019 gehen. (APA, 20.9.2017)