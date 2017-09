TV- und Radiotipps für Donnerstag, 21. September

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind der Historiker Philipp Blom ( Was auf dem Spiel steht, Hanser-Verlag) und der Schauspieler Michael Heltau. Bis 0.05, ORF 2

Eco Themen bei Dieter Bornemann: 1) Superrabatte beim Autokauf: die besten Prämien, Nachlässe und Aktionspreise. 2) 10 Jahre nach der Finanzkrise : Bilanz aus österreichischer Sicht. 3) Strom selbst erzeugen – was sich jetzt schon rechnet.

Am Schauplatz: Millionen mit dem Wohnen Wien ist eine Millionenstadt. Dementsprechend gestaltet sich die Nachfrage nach Wohnraum – und der Wunsch nach Gewinnmaximierung bei Spekulanten. Alte Zinshäuser werden niedergerissen, stattdessen werden teure Eigentumswohnungen gebaut. Mieter gehen dagegen auf die Straße. Billiger Wohnraum verschwindet. Immobilienspekulation, unter die Lupe genommen. Bis 22.00, ORF 2

Konfrontation: Kern vs. Strolz In der zweiten Runde der Konfrontationen diskutieren auf ORF-2 der SPÖ -Chef und der Vorsitzende der Neos miteinander. Claudia Reiterer ist Spielleiterin. Bis 21.05, ORF 2

Heute konkret: Hund beißt Hund – nur Sachbeschädigung? Die Hündin einer Zuseherin wurde von einem anderen Hund angegriffen. Als die Zuseherin Anzeige erstatten will, erfährt sie, dass es sich "nur um Sachbeschädigung" handle. Verhaltenstipps von Experten der Vet-Uni bei bissigen Hunden und unfähigen Haltern. Bis 18.51, ORF 2

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Allein mit Kind. Über das Leben in Ein-Eltern-Familien Ulrike Zartler, Soziologin an der Universität Wien, und Elisabetha Fally, Musikerin und Alleinerzieherin, zu Gast bei Natasa Konopitzky. Obwohl sich in den letzten Jahrzehnten die Definition von Familie verändert hat, ist das Ideal von der Kernfamilie weiterhin präsent.

Bis 13.55, Ö1

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Deutsche Staatsbürger Der eine Wahlkampf ein unsachlicher, zum Teil populistischer, der andere ruhig und themenorientiert – gerade hier zeigen sich die politischen Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. 180.000 deutsche Staatsbürger leben in Österreich – wie sie die unterschiedlichen Wahlkämpfe erleben, erfragt Elisa Vass.

Bis 18.55, Ö1

19.06 MAGAZIN

Dimensionen: Kryonik und der Traum vom ewigen Leben Als sich 1967 ein amerikanischer Psychologieprofessor nach seinem Tod einfrieren ließ, verließ die Kryonik die Welt der Science-Fiction und erreichte unsere. Das Verfahren ist umstritten, trotzdem aber gibt es Bereiche, wo es erfolgreich eingesetzt werden kann, etwa um Ei- und Samenzellen haltbar zu machen. Im Geheimen forschen Unternehmen im Bereich der Lebensverlängerung. Von der Kryonik im digitalen Zeitalter.

Bis 19.30, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Jochen Jung gehört zu den zentralen Protagonisten der österreichischen Literaturszene. Seit einem halben Jahrhundert ist er Verleger für Bücher von Thomas Bernhard, Peter Handke, Barbara Frischmuth und Co, zusätzlich ist er als Literaturkritiker tätig. Mit dem 75-jährigen Wahlösterreicher, der von sich behauptet, "gern Opfer von Texten" zu sein, spricht Günter Kaindlstorfer. Bis 22.00, Ö1