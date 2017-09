29-Jähriger in Niederösterreich wegen Vergewaltigung in Haft

Tat wurde vor drei Monaten verübt – Nach Österreich ausgelieferter Beschuldigter machte keine Angaben

Berndorf – Wegen des Verdachts der Vergewaltigung ist ein 29-Jähriger in Wiener Neustadt in Haft. Die Tat wurde laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich vor drei Monaten in Berndorf im Bezirk Baden verübt. Der nach Österreich ausgelieferte Mann machte dazu keine Angaben.

Bei dem Mann handelt es sich laut Landespolizeidirektion um einen rumänischen Staatsbürger, der mehrfach vorbestraft ist. Nach ihm war national und international gefahndet worden, es bestand ein EU-Haftbefehl.

Opfer der Vergewaltigung war eine 26-Jährige geworden, verübt wurde die Tat in den späten Abendstunden des 22. Juni am Ufer der Triesting in Berndorf. Die Frau erstattete noch am selben Tag Anzeige.

Auch Mittäterschaft bei Einbruchsdiebstahl

Neben der Vergewaltigung wiesen die Ermittler dem Mann aufgrund von Tatortspuren auch die Mittäterschaft bei einem Einbruchsdiebstahl am 22. März in Stockerau nach. Die Angestellten eines Geschäfts waren abgelenkt worden, während eine Glasvitrine aufgebrochen wurde. Beute waren 17 Mobiltelefone im Gesamtwert von mehr als 3.000 Euro.

Der Mann wurde am 30. August in Rumänien festgenommen, die Auslieferung nach Österreich erfolgte am Montag. (APA, red, 20.9.2017)