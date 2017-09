Blut, Angst und Schrecken: Wie gut kennen Sie sich bei Slasher-Filmen aus?

Geister spuken woanders, Zombies sucht man hier auch vergeblich. In klassischen Slasher-Filmen hat man es mit einem irren Mörder zu tun. Testen Sie Ihr Filmwissen im Quiz!

Die Rahmenhandlung ist meist schnell erzählt. Eine Gruppe – zumeist jugendlicher – Freunde verbringt gemeinsam Zeit in einem verlassenen Ferienlager, in einer einsamen Blockhütte im Wald, babysittend zu Halloween oder auf einer wilden Party. Der Auftritt des Killers lässt nicht lange auf sich warten. Er dezimiert die Gruppe, bis nur noch eine Person, das jungfräuliche "Final Girl", übrig bleibt, das ihm kämpferisch die Stirn bietet. Denn will man einen Slasher-Film überleben, darf man keinesfalls sexuell aktiv sein, trinken, Drogen nehmen oder sagen "Ich bin gleich zurück", denn – Spoiler – das wird man nicht sein.

Ein Festival für Horrorfans

Natürlich gibt es zahlreiche Abwandlungen dieser Geschichte, und so manch ein Film stellt die althergebrachten Regeln auch komplett auf den Kopf. Fest steht, auch wenn diese Filme oft genug als flach, vorhersehbar und allzu brutal kritisiert werden – sie finden ein begeistertes Publikum.

Der ganzen Bandbreite des Horrorgenres widmet sich in den nächsten Tagen das Slash-Filmfestival, dass mit der Stephen-King-Verfilmung "It" Premiere gefeiert hat. Bis 1. Oktober wird auf der Leinwand des Wiener Filmcasinos dem Fantastischen Film inklusive Zombies, Dämonen, mörderischer Puppen und Monstern aller Art gehuldigt.

Werden auch Sie im Publikum sitzen? Welche Filme stehen auf Ihrer "Watch-List"? Und wie gut kennen Sie sich beim Horror-Subgenre "Slasher" aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!