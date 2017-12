Die 17 besten Indie-Games 2017: Echte Spieleperlen

david oreilly

"Everything" ist halb Kunstwerk, halb Spiel – und als Ganzes eine ziemlich einzigartige Erfahrung. In ihm schlüpft man in die Rolle von – allem; vom subatomaren Partikel bis zur Supernova. Das philosophisch-humorvolle Spielexperiment ist eine tiefsinnige Spielzeugkiste, die zu Recht unter anderem vom Berliner Indie-Festival AMAZE wie auch vom Linzer Ars Electronica Festival prämiert wurde, und sein Trailer war als Kurzfilm sogar auf der Oscar-Nominiertenliste. Wer sich fragt, was Pinguin, Schimmelpilze oder Kontinente so miteinander plaudern, wird hier fündig.