Konsortium um Bain bekommt Toshibas Speicherchip-Sparte

Medien: Toshiba bekommt rund 15,7 Mrd. Euro

Das unter anderem von Apple unterstützte Konsortium des Finanzinvestors Bain hat sich laut Medienberichten im Bieterwettstreit um die Speicherchip-Sparte von Toshiba durchgesetzt. Der Deal sei gut zwei Billionen Yen (rund 15 Mrd. Euro) schwer, berichteten der Finanzdienst Bloomberg, die "Financial Times" und das japanische Wirtschaftsblatt "Nikkei" am Mittwoch.

Riesige Löcher

Toshiba trennt sich von dem Speicherchip-Bereich, um die riesigen Löcher in der Bilanz nach dem kostspieligen Debakel im amerikanischen Atomenergie-Markt zu schließen. Die Sparte, die bereits in eine separate Einheit abgespalten wurde, wollen unter anderem auch der Auftragsfertiger Foxconn und der Speicherspezialist Western Digital haben. Foxconn mit Firmensitz in Taiwan und Fabriken in China hat jedoch schlechte Karten, weil die japanische Regierung den Abfluss von Technologie befürchtet. Western Digital versucht unterdessen als Partner von Toshiba in einem Gemeinschaftsunternehmen, den Verkauf an andere Bieter vor Gericht zu blockieren.

Bei dem nun vom Toshiba-Verwaltungsrat abgesegneten Deal sollen Bain, der südkoreanische Konkurrent SK Hynix, die japanische Firma Hoya und Toshiba selbst Anteile für 960 Mrd. Yen (7,2 Mrd. Euro) kaufen, schrieb Bloomberg. Apple, der PC-Hersteller Dell und die Speicher-Spezialisten Kingston und Seagate investierten 440 Mrd. Yen in Vorzugsaktien. Außerdem werde die neue Firma mit der Chip-Sparte Kredite von 600 Mrd. Yen bekommen. (APA, 20.9. 2017)