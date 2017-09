Vier Österreicher am Sonntag im Einsatz

Bergen – Ersatzmann Stefan Denifl bestreitet am Sonntag anstelle des ursprünglich vorgesehenen Gregor Mühlberger das Straßenrennen der Rad-WM in Bergen. Eine dementsprechende Aussage von Matthias Brändle im ORF-Fernsehen bestätigte der Österreichische Radsport-Verband (ÖRV) am Mittwoch. Die anderen beiden ÖRV-Starter sind wie geplant Lukas Pöstlberger und Marco Haller. (APA, 20.9. 2017)