iOS 11: Designer übt schwere Kritik an Apple

Verweist auf zahlreiche Inkonsistenzen – Apple kümmere sich nicht mehr so um Details wie früher

Egal ob man den Look von Android oder iOS bevorzugt, bei einem sind sich fast alle einige: Die Konsistenz, mit der Apple sein Design auf iPhone und iPad durchsetzt, ist beeindruckend. Oder war es zumindest bisher, gibt es doch nun scharfe Kritik an der neuesten Ausgabe des Betriebssystems.

Inkonsistent

In einem Blogposting widmet sich Designer Ryan Lau den Neuerungen von iOS 11, und kommt dabei zu einem wenig erfreulichen Urteil. Apple habe ganz offenbar die Liebe zum Detail, mit der man früher an iOS herangegangen ist, verloren. Bei zahlreichen Apps zeigen sich Inkonsistenzen, die es in den zurückliegenden Betriebssystemversionen nicht gegeben habe.

grafik: ryan lau

Gegenüberstellung

Lau listet dabei all die Problembereiche in einer direkten Gegenüberstellung auf. Dies reicht von der unterschiedlichen Darstellung von ausgewählten Elementen über Probleme bei der Schriftendarstellung bis dazu, dass am Lock Screen die Uhrzeit nicht korrekt zentriert positioniert ist.

grafik: ryan lau

Can not be unseen

Alles kleine Details, die der breiten Masse oft gar nicht auffallen werden, so manchem Design-Nerd aber in den Wahnsinn treiben könnten, wie etwa Lifehacker kommentiert. Insofern sollten sich alle, die dazu neigen, sich an solchen Details festzubeißen, wohl überlegen, ob sie dem Link zum Artikel von Laut wirklich folgen wollen. Immerhin könnten hier viele Dinge ins Auge springen, die man sonst gar nicht bemerkt hätte, dann aber immer auffallen könnten. (red, 20.9.2017)