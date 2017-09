ORF-Satire "Tagespresse aktuell" startet mit knapp 300.000 Sehern

Das neue "Die.Nacht"-Format nach "Willkommen Österreich" erreichte einen Marktanteil von 20 Prozent

Wien – Gute Quoten zum Auftakt für die neue ORF-Satireshow "Tagespresse aktuell": Im Durchschnitt 297.000 Seher verfolgten am Dienstag um 23.00 Uhr in ORF 1 die Sendungspremiere, was einem Marktanteil von 20 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren entspricht.

Davor startetet "Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr mit durchschnittlich 350.000 Sehern und einem Marktanteil von 16 Prozent in die neue "Die.Nacht"-Saison, wie die Dienstagsschiene im ORF heißt. (red, 20.9.2017)