Gratis-Demo zu "Forza Motorsport 7" erschienen

Vorgeschmack auf die bislang umfangreichste Version des Rennspiels

Rennsportfreunde können ab sofort einen Blick in "Forza Motorsport 7" werfen. Microsoft hat eine Demoversion für Xbox One und Windows-PC veröffentlicht. Die finale Fassung erscheint dann am 3. Oktober.

In der Demo erhält man einen Vorgeschmack auf 700 Autos und 30 Streckenumgebungen sowie die dynamischen Wetterbedingungen.

Riesig

Wer anschließend mit einer Anschaffung des Rennspiels liebäugelt, sollte nur seinen Speicherplatz im Auge behalten. Wie berichtet, fasst der Titel mehr als 90 GB an Daten. Praktisch: Als Play-Anywhere-Spiel erhalten Käufer einer PC- oder Konsolen-Version automatisch die jeweils andere kostenlos dazu. (red, 20.9.2017)