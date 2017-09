West-Ham-Coach Bilic kritisiert Arnautovic

Trotz zweier Assists im Ligacup gegen Bolton – Bilic: "Manchmal tendiert er dazu, zufrieden zu sein mit den wenigen Sachen, die er macht"

London – West Hams Trainer Slaven Bilic hat von Marko Arnautovic mehr Leistung gefordert. Laut Bilic müsse der Teamspieler öfter seine Komfortzone verlassen. "Ich hätte mehr verlangt. Ich möchte, dass er mehr macht. Er hat diese Qualität und dieses spezielle Extra", sagte Bilic nach dem 3:0-Sieg im Ligacup gegen die Bolton Wanderers am Dienstag.

Der Wiener, der im Sommer für die Rekordsumme von kolportierten 25 Millionen Pfund (aktuell 28,2 Millionen Euro) verpflichtet worden war, lieferte bei seinem ersten Heimauftritt im Londoner Olympiastadion bei den Toren von Angelo Ogbonna die Diafra Sakho jeweils die Vorarbeit, ehe Arthur Masuaku in der Nachspielzeit den klaren Erfolg besiegelte.

"Ich weiß, wozu er in der Lage ist ..."

Trotzdem war Bilic nicht ganz glücklich mit der Vorstellung seines Neuzugangs. "Ich mag ihn als Spieler, aber manchmal tendiert er dazu, zufrieden zu sein mit den wenigen Sachen, die er macht, wenn ich will, dass er alles herausholt", betonte der Coach. "Ich weiß, wozu er in der Lage ist, und ich möchte, dass er den Gegner weiter belästigt und in einem positiven Sinn nie zufrieden ist. Aber natürlich hat er hier seinen Job erledigt."

Arnautovic hat erst vier Pflichtspiele für das Team aus London bestritten. In der zweiten Runde der Premier League sah er im Spiel gegen Southampton die rote Karte und war deswegen drei Spiele gesperrt. Am vergangenen Wochenende kehrte er gegen West Bromwich auf das Spielfeld zurück. (APA, Reuters, 20.9.2017)