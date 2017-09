FPÖ gegen Grüne: Erste ORF-"TV-Konfrontation" mit 676.000 Zusehern

Das Duell Hofer gegen Lunacek kam auf einen Marktanteil von 22 Prozent

Wien – Die erste von insgesamt zehn TV-Konfrontationen im ORF zur Nationalratswahl am 15. Oktober sahen am Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 2 durchschnittlich 676.000 Politikinteressierte, was einem Marktanteil in der Zielgruppe ab 12 Jahren von 22 Prozent entspricht.

Unter der Moderation von Tarek Leitner diskutierten Norbert Hofer (FPÖ) und Ulrike Lunacek (Die Grünen). Zum Vergleich: Auf Puls 4 sahen vergangene Woche 314.000 Zuseher die Debatte zwischen der FPÖ, allerdings mit Heinz-Christian Strache, und der Grünen Ulrike Lunacek. (red, 20.9.2017)