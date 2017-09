SPÖ-Abgeordneter Troch für Ende von Rot-Grün in Wien

Harald Troch in der "Krone": Koalition soll nach Abgang von Bürgermeister Michael Häupl beendet werden

Wien – Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete und rote Bezirksparteiobmann von Simmering, Harald Troch, empfiehlt der Wiener SPÖ, aus der Koalition mit den Grünen auszusteigen. Dies könne das Wahlergebnis in Wien noch retten, wird er in der "Kronen Zeitung" zitiert. Die Wiener SPÖ zeigte sich von dem Vorstoß wenig angetan.

"Ich weiß ja, was die Leut' auf den Straßen und in den Beisln sagen – sie sind unzufrieden mit Rot-Grün in Wien. Und viele wollen uns genau deshalb nicht am 15. Oktober bei der Nationalratswahl die Stimme geben", warnte Troch. Am meisten Kritik höre er bei den Themen Verkehrspolitik und Mindestsicherung.

Häupl wird zurücktreten

Die SPÖ solle darum noch vor der Wahl sagen, dass die Koalition nach dem Abgang von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) beendet wird. Häupl wird Anfang kommenden Jahres zurücktreten. Troch gilt als Unterstützer von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, er könnte Häupl nachfolgen.

SPÖ-Landesparteisekretärin Sybille Straubinger kritisierte im APA-Gespräch den Parteigenossen für seine Forderung: "Jetzt über Wien-Politik zu reden, ist eine Themenverfehlung." Es gehe nun um den 15. Oktober und darum, wie es in Österreich weitergehe. Mit Troch werde es ein Gespräch geben: "Wir werden das intern diskutieren." (APA, 20.9.2017)