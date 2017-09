5.694 Homeruns: MLB-Stars stellen Saisonrekord auf

Schlagmänner heuer so treffsicher wie noch nie in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga

Toronto – Die Schlagmänner der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB sind in der laufenden Saison so treffsicher wie noch nie in der 114-jährigen Geschichte der Eliteliga. Left Fielder Alex Gordon von den Kansas City Royals erzielte bei der 2:5-Niederlage bei den Toronto Blue Jays den 5.694. Liga-Homerun im Jahr 2017 und überbot damit schon zwölf Tage vor Ende der Regular Season die alte Bestmarke aus dem Jahr 2000.

"Ich habe in diesem Jahr nicht viel getroffen, aber ich denke, der hier zählt schon etwas", sagte Gordon, der 2015 beim Titelgewinn der Royals ein zentraler Spieler gewesen war, in der laufenden Saison in 132 Spielen aber nur auf acht Homeruns gekommen ist. (sid, 20.9.2917)