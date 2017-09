Fünf Feuerwehren standen im Einsatz

Hollabrunn – In Aspersdorf in der Gemeinde Hollabrunn hat sich am Mittwochvormittag eine Explosion ereignet. Das Objekt wurde zerstört, eine Frau leicht verletzt, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Trümmer seien 100 Meter weit geflogen.

Die Ursache der Explosion war vorerst nicht bekannt. Fünf Feuerwehren standen in Aspersdorf im Einsatz, berichtete Resperger. (APA, 20.9.2017)