Livestream: Reden von Rohani, Abbas und May bei UN-Generaldebatte

Insgesamt 38 Reden angekündigt – Beginn ab 15 Uhr

New York – Die angekündigten Reden von Irans Präsident Hassan Rohani, Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas und der britischen Premierministerin Theresa May stehen am Mittwoch im Fokus der Generaldebatte der Uno-Vollversammlung in New York. Die Sitzung startet um 9 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) mit Finnlands Präsident Sauli Niinistö. Der Iran steht an 10., Palästina an 13. und Großbritannien an 18. Stelle (die vollständige Rednerliste finden Sie hier). Insgesamt stehen für den zweiten Tag der Debatte 38 Reden auf dem Programm, die jeweils 15 Minuten dauern sollen.

Am Rande der Generaldebatte finden wie jedes Jahr zahlreiche bilaterale Treffen statt, in denen es auch um aktuelle Konflikte wie jenen mit Nordkorea und den in Myanmar gehen dürfte. Die Uno-Vollversammlung geht noch bis einschließlich Montag. Für Österreich nehmen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) teil, die allerdings noch am Mittwoch wieder abreisen dürften. (red, APA, 20.9.2017)