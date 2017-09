"PlayerUnkown's Battlegrounds": Spieler gewinnt Match ohne anwesend zu sein

Mysterion157 wurde zum Abendessen gerufen und versteckte sich erfolgreich in einer Badewanne

Ein großer Teil des Nervenkitzels, den der Multiplayer-Shooter "PlayerUnknown's Battlegrounds" ausgeht, sind die vielen Möglichkeiten, ein Match zu gewinnen. Gewiss, letztendlich, gilt es immer, die Inselschlacht als letzter Spieler zu überleben – wie man dieses Ziel erreicht, steht einem aber weitgehend offen.

Zumindest, dass man sich nicht zwangsläufig am Kampfgeschehen beteiligen muss, bewiesen bereits zahlreiche Partien. Am besten verdeutlichte dies nun ein Spieler mit dem Spitznamen Mysterion157.

mysterion157 Mysterion157 gewinnt das Match während er beim Abendessen ist.

In der Badewanne versteckt

Mysterion157 gelang es, ohne einen Gegenspieler ins virtuelle Jenseits zu schicken, eine Partie zu gewinnen. Nicht nur das: Ab etwa der Mitte des Spiels nahm er gar nicht mehr aktiv daran teil, da er zum Essen gerufen wurde.

"Ich wurde Mitten im Spiel zum Abendessen gerufen. Ich habe mich, in einer Badewanne liegend (im Spiel) dazu entschieden, afk (away from keyboard) zu gehen und die Aufnahmetaste zu drücken, um danach sehen zu können, wie ich abgeschlossen habe", so der Spieler, dessen Glück es war, nicht nur im finalen Kreis zu landen, sondern auch, dass ihn die Gegnern nicht gefunden haben. So war ihm an diesem Abend zumindest ein "Chicken Dinner" sicher. (zw, 20.9.2017)