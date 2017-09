Hurrikan Maria: Zwei Tote in Guadeloupe

80.000 Haushalte ohne Strom – Puerto Rico rüstet sich

Baie-Mahault – Beim Durchzug des Tropensturms Maria sind im französischen Überseegebiet Guadeloupe mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen würden nach einem Schiffbruch immer noch vermisst, berichteten der Sender Franceinfo und andere französische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die örtliche Präfektur.

Eine Person sei am Dienstag von einem umstürzenden Baum erschlagen worden, eine andere sei an der Küste gestürzt. Auf Bildern aus Guadeloupe waren zahlreiche umgeknickte Bäume zu sehen. 80.000 Haushalte waren laut Präfektur zunächst ohne Strom.

Maria zieht unterdessen weiter in Richtung Puerto Rico. Der Sturm werde in den nächsten Tagen ein extrem gefährlicher Hurrikan der Kategorie 5 oder 4 bleiben, prognostizierten Meteorologen. Puerto Rico rüstete sich bereits: Die Regierung richtete 500 Notunterkünfte auf der ganzen Insel ein. Gouverneur Ricardo Rosselló rief die Menschen in Risikogebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen. Der Flughafen der Hauptstadt San Juan sollte geschlossen werden. (APA, 20.9.2017)