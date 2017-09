Londons Polizei meldet dritte Festnahme nach Anschlag in U-Bahn

Anti-Terror-Einheit der Polizei ergreift verdächtigen 25-Jährigen

London – Bei ihren Ermittlungen zu dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn hat die britische Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen. Eine Anti-Terror-Einheit habe den 25-Jährigen am Dienstag im walisischen Newport festgenommen, teilte die Londoner Polizei mit. Seine Unterkunft werde durchsucht.

Im Zusammenhang mit dem Attentat, bei dem 30 Menschen verletzt worden waren, sind bereits ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger in Polizeigewahrsam.

"IS" reklamierte Anschlag für sich

In einem U-Bahn-Waggon an der Station Parsons Green im Westen Londons war am Freitag im morgendlichen Berufsverkehr ein selbstgebauter Sprengsatz detoniert. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Es handelte sich um den fünften Anschlag in Großbritannien seit März. Insgesamt wurden bei diesen Anschlägen 35 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. (APA, 20.9.2017)