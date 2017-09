Van der Bellen: "Trump-Rede vor Uno war Kampfansage an EU"

Bundespräsident kritisiert US-Kollegen: Enttäuschung über Attacke auf den Iran

Mit überraschend deutlichen Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf die Rede seines US-Amtskollegen Donald Trump reagiert: "Wenn ich es boshaft formulieren würde: Das war eher eine an seine Wähler in der Provinz gerichtete Wahlkampfrede, aber nicht eine vom Format, die man an sich an die Adresse von über 190 Staats- und Regierungschefs bei der Uno erwarten würde", sagte der Bundespräsident am Dienstagabend (Ortszeit) im Gespräch mit Journalisten in New York. Van der Bellen vertritt dieser Tage Österreich gemeinsam mit Außenminister Sebastian Kurz bei der Uno-Generalversammlung. "Ich bin enttäuscht."

Ausnahmslos alle seine Gesprächspartner aus Europa seinen der Meinung, dass sich der Iran "auf Punkt und Beistrich" an den 2015 in Wien ausgehandelten Atomdeal halte, meinte Van der Bellen. Der Iran sei ein vertragstreuer Partner, diesen Eindruck habe er auch nach seinem bilateralen Gespräch mit Präsident Hassan Rohani gewonnen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würde sich dieser Sichtweise anschließen, sagten sowohl Van der Bellen als auch Kurz.

Kritik, aber keine Beweise

Trump und seine Botschafterin bei der Uno, Nikki Haley (sie wird in diplomatischen Kreisen bereits als künftige US-Außenministerin gehandelt), ziehen die Einhaltung des Vertrags seitens Teheran allerdings massiv in Zweifel. Beweis haben sie bisher keinen präsentiert.

Sorge bereite Van der Bellen auch die "rückwärtsgewandte Betonung der Nationalstaaten" in Trumps Uno-Rede vom Dienstagvormittag. "Dieses 'reawakening' der Nationen ist nichts anderes als eine Kampfansage an die EU." Trump habe der "Renationalisierung" das Wort geredet. Europa müsse sich solchen Begehren entgegenstellen, denn "gemeinsam erreichen wir – gerade als kleine Länder – mehr als jeder für sich alleine".

(Gianluca Wallisch aus New York, 19.9.2017)