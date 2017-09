Streit unter Feinden: Neymar gegen Cavani

Bei PSG prallen die Egos aufeinander: Nach Wortgefechten um einen Elfmeter, sollen Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Paris-Stürmern in der Kabine gerade noch verhindert worden sein

In der Millionen-Mannschaft von Paris St. Germain ist das Betriebsklima offenbar empfindlich gestört. Nachdem Brasiliens Fußballstar Neymar und sein Teamkollege Edinson Cavani (Uruguay) wegen eines Elfmeters beim 2:0 gegen Olympique Lyon gestritten hatten, schrieben brasilianische Zeitungen am Dienstag vom "Krieg der Egos". In der Kabine soll es zu lautstarken Wortgefechten gekommen sein.

L'altercation entre Edinson Cavani et Neymar dans le vestiaire parisien à l'issue du match PSG-Lyon est à la Une de L'ÉQUIPE ce mardi. pic.twitter.com/Qai6PJmrNV — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 18, 2017

Bei einem Freistoß gab Dani Alves seinem brasilianischen Kollegen Neymar den Ball und nicht Cavani. In der 79. Minute bekam PSG einen Elfmeter zugesprochen, den eigentlich Neymar hatte schießen wollen. Doch Cavani gab den Ball nicht her – und verschoss den Strafstoß. Angeblich mussten Team-Kollegen nach dem Spiel eingreifen, damit die beiden Stars nicht handgreiflich werden.



Als Reaktion soll Cavani nach dem Liga-Spiel gegen Lyon 20 Minuten nach Schlusspiff das Stadion durch einen Hinterausgang verlassen haben.

Was früher auf der Straße ausgetragen wurde, findet nun in den sozialen Medien statt. Auf Instragram postet Neymar nur Jubelfotos mit seinem Stürmer-Kollegen Kylian Mbappe, aber kein einziges Bild mit Cavani. Und es kommt noch schlimmer: Neymar folgt nicht dem Instagram-Auftritt von Cavani, dafür aber denen seiner Mitspieler Mbappé, Layvin Kurzawa, Julian Draxler und Ángel Di María. (sid, vet, 19.9.2017)