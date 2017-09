Blamage für Austria Lustenau bei Viertligisten

Von oberösterreichischem Landesligaclub ASKÖ Oed aus dem Cup geworfen – Schon fünf Erste-Liga-Vertreter aus dem Rennen

Traun – Mit Austria Lustenau hat sich der zweite Fußballzweitligist innerhalb von zwei Tagen in der zweiten Runde des ÖFB-Cups einem viertklassigen Verein geschlagen geben müssen. In der ersten Dienstagpartie gingen die Vorarlberger beim von Ex-ÖFB-Teamstürmer Christian Mayrleb trainierten oberösterreichischen Landesligaclub ASKÖ Oedt in Traun mit 0:2 (0:0) k.o.

Die Tore für den mit zahlreichen ehemaligen Profis gespickten und vom einstigen Pasching-Boss Franz Grad finanzierten Tabellenführer der OÖ-Liga erzielten Mario Reiter (60.) und Aleksandar Djordjevic (76.).

Am Montag war Blau Weiß Linz beim burgenländischen Vertreter SV Wimpassing im Elfmeterschießen gescheitert. Damit sind bereits fünf Erste-Liga-Clubs (A. Lustenau, BW Linz, Wiener Neustadt, WSG Wattens, FAC) aus dem Rennen. (APA, 19.9.2017)

Ergebnisse der zweiten ÖFB-Cup-Runde vom Dienstag:

ASKÖ Oedt (Landesliga OÖ) – SC Austria Lustenau 2:0 (0:0).

Tore: Reiter (60.), Djordjevic (76.)