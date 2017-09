Mobilfunker "3" warnt vor Update auf iOS 11

"Unter bestimmten Voraussetzungen, kann es zu Erreichbarkeitsproblemen kommen"

Der Mobilfunker "3" warnt seine iPhone- Kunden vor einem Update auf iOS 11. Das mobile Betriebssystem wird am Dienstag von Apple zum Download bereit gestellt. Laut "3" kann es "unter bestimmten Voraussetzungen, kann es zu Erreichbarkeitsproblemen kommen", so der Handynetzbetreiber in einer SMS an Kunden. Er bittet daher, kein Update vorzunehmen und betont, dass Apple mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers arbeite. Schuld sei ein Fehler in der Firmware von iOS 11.

Nach WebStandard-Informationen betrifft das Problem nur Kunden von "3". Das Unternehmen war für eine ausführliche Stellungnahme nicht erreichbar.

Diese Information ist korrekt. //cc @derStandardat — 3Österreich (@3Oesterreich) September 19, 2017 Der Mobilfunker bestätigt Probleme auf Twitter.

iOS 11 bringt zahlreiche Neuigkeiten. Beim Design unterschiedet sich das mobile Betriebssystem sich im Großen und Ganzen nicht allzu sehr von der Vorgängerversion, dennoch ändert sich für die Nutzer einiges. Die Highlights sind ein neues Kontrollzentrum, überarbeitete Benachrichtigungen und erweitertes Multitasking. (sum, 19.9. 2017)