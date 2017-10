Die fünf beliebtesten Netflix-Serien Österreichs

Die meisten Seher nutzen Laptop oder PC, wenn sie das Streamingangebot nutzen

Wenn Netflix in Österreich geschaut wird, dann meistens mit einem Laptop oder PC. Das sagt Netflix-Europa-Chef Yann Lafargue im Gespräch mit dem STANDARD. Das könnte sich allerdings bald ändern, wenn A1 und UPC Set-top-Boxen mit einer Netflix-App bestücken. Entsprechende Gespräche laufen derzeit. Von den TV-Anbietern ist allerdings zu hören, dass noch nichts fix sei.

Geschäftszahlen will Lafargue nicht nennen, betont aber, dass in Österreich, vergleichen mit anderen europäischen Ländern, viele Stunden das Programm des Streaminganbieters geschaut wird und die Kunden sehr loyal seien.

Die fünf beliebtesten Serien

Zu den beliebtesten Serien hierzulande zählen "Better Call Saul", "Stranger Things", "Narcos" und "Orange Is the New Black". Das größte Publikum erreichte die neue Staffel von "Gilmore Girls". Allesamt Eigenproduktionen von Netflix. Wann die neue Staffel von "House of Cards" in Österreich zu sehen ist, ist derzeit noch nicht klar. Aber sie soll noch in diesem Jahr kommen.

netflix us & canada Extrem beliebt in Österreich: "Gilmore Girls".

netflix belgië/belgique, nederland en luxemburg Better call Saul

In den kommenden Wochen will das Unternehmen jedenfalls mit "Star Trek: Discovery" punkten. Mehr als 50 Jahre nach dem Debüt kehrte am Montag "Star Trek" auf den Bildschirm zurück. (sum, 15.10.2017)