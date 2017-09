ORF-Chef: "Auch Streamingempfang soll gebührenpflichtig sein"

Wrabetz mit zwölf Thesen für Medienstandort Österreich, "gegen "Dominanz deutscher Medienkonzerne", Online-Giganten, Pay-Anbieter"

Wien – Der ORF will in der medienpolitischen Debatte vor und nach der Wahl mit einem eigenen Positionspapier mitreden. Das sei kein Lobbying in eigener Sache, versicherte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Dienstag. Vielmehr wolle er mit "12 Thesen für den Medienstandort" diesen insgesamt zukunftsfähig erhalten beziehungsweise. machen. Mehr Spielraum für den ORF findet sich freilich trotzdem unter den Forderungen.

"Eigenständigkeit, Qualität, Vielfalt" müssen nach Ansicht von Wrabetz das Motto für die österreichische Medienlandschaft sein. Dafür wünscht er sich eine breite Zusammenarbeit aller Medien. Als erfolgreiches Beispiel nannte er die zuletzt von den Bundesländerzeitungen und der "Presse" veranstaltete und auf ORF III ausgestrahlte Dreierkonfrontation zur Nationalratswahl.

Schulterschluss

Einen Gegenentwurf zum im Frühsommer präsentierten "Weißbuch" des Verbands österreichischer Privatsender sieht Wrabetz im ORF-Papier nicht, wie er bei einem Hintergrundgespräch auf eine entsprechende Frage sagte. Es sei ihm vielmehr darum gegangen, "offensiv für den Medienstandort" zu agieren.

Einen Schulterschluss brauche es vor allem gegen die "Dominanz deutscher Medienkonzerne im Fernsehen", die "Übermacht globaler Player im Online-Bereich" und "global agierende Pay-Konzerne": "Gemeinsames Ziel österreichischer Medienhäuser muss es sein, möglichst viel Werbegeld und Wertschöpfung zur Finanzierung und Produktion von Medieninhalten in Österreich zu halten", so Wrabetz.

Online-Vermarktung mit Zeitungen

Ihm schwebt daher eine "Media Agenda 2025" vor, "um langfristig die ausreichende Herstellung von österreichischem Qualitäts-Content zu ermöglichen". Als Maßnahmen schlägt er unter anderem einen permanenten "Medien Round-Table" unter Beteiligung der österreichischen Medien und der Medienpolitik, moderiert von der RTR, vor.

Um den Entwicklungen bei der Online-Werbevermarktung etwas entgegenzusetzen, müssten sich Online-Contentanbieter – also der ORF und die "großen Printkonzerne", aber auch "kommerzielle Anbieter" – zu einem "Marketplace Austria" zusammenfinden. Wrabetz: "Wenn ProSiebenSat1Puls4 mitmachen würde, wäre das nur gut."

Die Austria Video Plattform solle mit zusätzlichen Inhalten bestückt werden.

Beim 5G-Rollout müssten die Interessen österreichischer Medieninhaber berücksichtigt werden, so eine weitere Forderung.

Gebühr für Streaming

Stichwort Geld: Eine generelle Haushaltsabgabe als Quelle für die Medienfinanzierung hält Wrabetz in Österreich für wenig realistisch, verweist er auf entsprechende Wortmeldungen aus der Politik. Erwartbare Wünsche für eine künftige Rundfunkgebühr hat er: "Auch Streamingempfang soll gebührenpflichtig sein."

Rundfunkgebühren sollten zudem – offenbar ohne die bisher nötigen Beschlüsse des ORF-Stiftungsrats mit großer öffentlicher Debatte – "automatisch" valorisiert werden. Und die Republik möge dem ORF wieder jene Beträge abgelten, die ihm durch Befreiungen sozial schwacher Haushalte entgeht, in Wrabetz' Worten: "Die Refundierung sollte auch mal gelöst werden."

Die Presseförderung solle aber durch Zweckwidmung jener Beträge, die gemeinsam mit den ORF-Gebühren eingehoben werden und in öffentliche Budgets wandern, aufgestockt werden, schlägt Wrabetz vor. "Das wären rund 60 Millionen Euro", um "die Printmedien zu unterstützen". Und die Werbe-Abgabe müsse bei gleichzeitiger Senkung auf Online-Werbung ausgedehnt werden.

Weniger ORF-Beschränkungen

Weitere Vorschläge in dem Papier gelten der Abschaffung der Limitierungen für Print-Werbung im ORF-Fernsehen, "mühsame App-Beschränkungen" und Schranken für den ORF im Internet (etwa Foren und die Sieben-Tage-Frist für Fernseh-Inhalte in der TVThek). Auf ORF Sport + soll es anlassbezogen erlaubt sein, auch Premium-Sport zu zeigen. Überhaupt habe sich in den vergangenen Jahren gezeigt: "Beschränkungen des ORF haben nie den österreichischen Medien genützt, sondern das österreichische Medienökosystem geschwächt." (APA, red, 19.9.2017)