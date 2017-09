Trump droht mit "völliger Zerstörung" Nordkoreas

US-Präsident bei UN-Generaldebatte: Iran-Deal "einseitig" und "peinlich"

New York – Scharfe Töne waren angekündigt, und scharfe Töne hat es auch gegeben. US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede vor den Vereinten Nationen am Dienstag mit für den Fall einer Konfrontation der "völligen Zerstörung" Nordkoreas gedroht. Pjöngjang lasse "die eigene Bevölkerung verhungern", das Atomprogramm bedrohe die ganze Welt, so Trump am Dienstag. Machthaber Kim Jong-un sei "ein Raketenmann" auf einer "Selbstmordmission".

Das Atomabkommen mit dem Iran bezeichnete er als "peinlich" und einen der "schlechtesten und einseitigsten" Deals, den die USA je vereinbart hätten. Er pries die Aufrüstung des amerikanischen Militärs und kündigte vor der Organisation, die sich der internationalen Zusammenarbeit verschrieben hat, an, seine Politik immer an der Maxime des "America First" auszurichten. "Und auch Sie sollten das mit ihren Ländern so machen", forderte er die anwesenden Staats- und Regierungschefs auf.

Noch vor Trump hatte UN-Generalsekretär António Guterres bei der Generalversammlung gesprochen, der davor warnte, unbeabsichtigt in einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel zu schlittern. "Dies ist die Zeit für hohe Staatskunst – wir dürfen nicht in einen Krieg schlafwandeln". Er rief den Sicherheitsrat im Umgang mit Nordkorea zur Einigkeit auf.



(red, 19.9.2017)