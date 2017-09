Jeder Dritte kann im Urlaub nicht Abschalten

Überraschend: Führungskräften fällt das offenbar leichter, in den Ferien nicht an die Arbeit zu denken

Die Urlaubssaison ist vorbei. Entspannung brachte sie für viele aber nicht, zeigt eine Umfrage des Online-Portals karriere.at unter ihren Usern. Darin gab jeder dritte Arbeitnehmer an, dass es ihm schwerfalle, das Smartphone zur Seite zu legen und zu entspannen.

Zu den Details: Rund die Hälfte der Voting-Teilnehmer gab bei der Befragung an, im Urlaub gut abschalten zu können und nicht an die Arbeit zu denken. Weitere 20 Prozent schaffen dies immerhin "meistens" und haben ihr Diensthandy nur für Notfälle eingeschaltet. 20 Prozent der Befragten sagen, dass ihnen das Abschalten schwerfällt. Sie versuchen aber, keine Mails zu checken. Dazu kommen zwölf Prozent, für die völlige Job-Abstinenz gar nicht in Frage kommt.

Wie es Chefs gelingt

Die gleiche Tendenz, aber in stärkerer Ausprägung, weist die Befragung von 142 Usern auf Arbeitgeberseite aus: Zwei von drei Personal-Managern und Führungskräften (64 Prozent) sagen, im Urlaub völlig von der Arbeit abschalten zu können.

Sieben Prozent reagieren auf Nachrichten oder Anrufe nur in Notfällen. Knapp jeder fünfte Unternehmensvertreter (19 Prozent) hat Probleme mit dem völligen Ausklinken und muss sich selbst disziplinieren. Nur zehn Prozent der Befragten sagen: "Abschalten ist bei meinem Job nicht drin."

Tipps zur Erholung

Psychologen zufolge ist es aber auch gar nicht immer notwendig, sämtliche Arbeitsaufgaben im Urlaub zu verbannen. So stresst manche Menschen der Gedanke, nicht erreichbar zu sein sogar wesentlich mehr als das Checken der Arbeitsmails. Der gute Rat: Sich aktiv zu entschließen, wann man arbeitet und Zeitpunkt und Dauer zu bestimmen.

Die Niederländerin Jessica de Bloom, die den Nutzen von Urlaub für Gesundheit und Wohlbefinden erforschte, hat Tipps für eine erholsame Zeit: Lange und intensive Gespräche mit dem Partner führen, für die im Alltag keine Zeit bleibt oder auch etwas Neues auszuprobieren, das man sich schon länger vorgenommen hat. Ein Surfkurs in Portugal könne das ebenso sein wie der lang ersehnte Theaterbesuch. (lhag, lib, 20.9.2017)