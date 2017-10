Welches Game spielten Sie im Herbst 2007?

Vor zehn Jahren waren ausgeklügelte Shooter und Nintendo-DS-Spiele beliebt – auch bei Ihnen?

Zugegeben: "Bioshock" erschien bereits Ende August, aber erst im Herbst blühte die düstere, dystopische Art-Deco-Fantasie von Ken Levine dank der tristen Witterungen in der Außenwelt so richtig auf. Gefeiert als einer der besten Shooter aller Zeiten, verflocht "Bioshock" klassische Ego-Shooter-Elemente und Survival-Horror-Szenen mit einer tiefgründigen Story rund um Genmanipulation und ethische Dilemmas – und einem gewaltigen Twist à la "Sixth Sense".

ign Zehn Jahre "Bioshock".

Mit "Metroid Prime 3: Corruption" erschien damals auch der vorerst letzte Teil der Space-Shooter-Reihe für Heimkonsolen. Heldin Samus Aran muss sich darin nicht nur gegen die Space-Piraten beweisen, sondern auch gegen ihren Doppelgänger, ein mutagenes Etwas, das Jagd auf die Kopfgeldjägerin macht.

ign Der vorerst letzte Teil der "Metroid Prime"-Reihe.

Ebenso im Weltall konnte man sich in "Halo 3" austoben, das Ende September weltweit erschien. Ein Shooter der klassischen Riege hingegen war "Medal of Honor: Airborne", der sich diesmal aber ganz auf die Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg fokussierte – ein frischer Wind, den auch die Kritiker lobten.



Der Herbstbeginn 2007 war auch Hochphase des Nintendo DS. Zahlreiche Mobile-Games erschienen für das Touch-Screen-Gerät. Unter anderem brachte Nintendo "Zelda: Phantom Hourglass" auf den Markt. Besonderes Highlight war "Drawn to Life": In dem Action-Adventure konnte man den Helden, Objekte und Waffen selbst zeichnen und im Spiel verwenden – damit wurde man zum eigenen Game-Designer-Gott.

pocket gamer Trailer zu "Drawn to Life".

Herbstzeit ist auch immer eines: "Fifa"-Zeit. "Fifa 08" erfreute viele Sportfans, für all jene, die sich dem verweigerten, war "The Witcher" eine willkommene Abwechslung. Das Mittelalter-Rollenspiel folgt Geralt of Rivia auf seinem Abenteuer um Monster, Magie und Macht – zwei weitere Teile der sehr erfolgreichen Game-Reihe sind bis heute erschienen.

September und Oktober 2007 – Ihre Games?

Welche Games haben Sie damals gespielt? Welches Spiel war Ihr Highlight, was war eine Enttäuschung? (rec, 2.10.2017)