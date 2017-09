Mixed Reality: Microsoft lädt zu Event am 3. Oktober

Augmented und Virtual Reality im Fokus – Einstimmung auf nächstes Update für Windows 10

Mitte Oktober wird Microsoft das "Fall Creators Update" für Windows 10 an den Start bringen. Mit dabei: Die ursprünglich schon für das "Creators Update" in der ersten Jahreshälfte vorgesehene Integration von Augmented und Virtual Reality.

Gleichzeitig werden eine Reihe von Geräten verschiedener Dritthersteller an den Start gehen, die teilweise deutlich günstiger sein sollen, als die bisher etablierten Lösungen Oculus Rift und HTC Vive. So soll es etwa "Mixed Reality"-Brillen ab 299 Dollar geben, dazu liefert Microsoft selbst Controller für weitere 100 Dollar. Und um diese Geräte soll es auch an einem eigenen Event gehen, zu dem man nun einlädt.

Zahlreiche Gerät von Partnern

Dieser findet am 3. Oktober in San Francisco statt. Dann wird es wohl nicht nur Vorführungen der Geräte von Acer, Lenovo, Dell und anderen Partnerfirmen geben, sondern auch einen Einblick in die kommenden Windows Features.

Microsoft setzt allerdings nicht nur im Consumer-Bereich auf die Technologie, sondern mit der Eigenentwicklung Hololens besonders auch auf Augmented Reality zur Verbesserung der Arbeit in verschiedenen betrieblichen Umfeldern. (red, 19.09.2017)