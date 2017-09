"Forza Motorsport 7": 50 GB großer Patch zum Start des Rennspiels

Großteil der Spieldaten befindet sich nicht auf der Xbox-One-Blu-ray

Das Rennspiel "Forza Motorsport 7" wird auf Xbox One satte 95 GB Festplattenspeicher belegen. Nur etwa 45 GB davon werden auf der Blu-ray-Disc enthalten sein, die weiteren 50 GB Daten müssen zum Start als Day-on-Patch heruntergeladen werden, heißt es von Seiten des Entwicklers Turn 10 gegenüber der Seite VG247.

Großer Spielumfang

Grund für den enormen Umfang sei das bisher größte Aufgebot an Rennautos (mehr als 700 Fahrzeuge) und Strecken (32) in einem "Forza"-Titel. Hinzu komme eine umfassende Karriere in Form des Driver's Cup und diverse Multiplayer-Modi.

Interessant an der Strukturierung des Spiels: Laut Turn 10 könne man die Einzelspielerkampagne beim ersten Durchlauf zwar auch ohne Download spielen. Für alle Freischaltungen, Events, Trophäen und Ausstattungen benötigt man jedoch den Patch.

Erscheinen wird "Forza 7" am 29. September für Xbox One und Windows 10. Ab dann soll auch der Download bereitstehen. Ab dem 7. November wird es zum Start der Xbox One X zudem ein weiteres großes Update geben, mit dem das Spiel in 4K-Auflösung erlebt werden kann. (red, 19.9.2017)