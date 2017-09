Deutsche Einzelhändler rechnen dank Online-Boom mit mehr Umsatz

Schere zwischen großen und kleinen Unternehmen geht weiter auseinander – Onlinehandel nun auch bei Lebensmitteln angekommen

Getrieben von der Kauflust der Kunden im Internet entwickelt sich der deutsche Einzelhandel in diesem Jahr besser als erwartet. Der Branchenverband HDE hob am Dienstag seine Wachstumsprognose an und rechnet nun für 2017 mit einem Umsatzplus von 3 Prozent auf 501 Mrd. Euro – statt einem Anstieg von 2 Prozent. Der Boom kommt aber hauptsächlich größeren Unternehmen zugute.

Schere geht auseinander

"Weniger investitionsstarke Betriebe fühlen sich vom Wachstumstrend abgehängt, während große Unternehmen vom Boom des E-Commerce profitieren", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in Düsseldorf. Die Schere zwischen Groß und Klein gehe im Einzelhandel immer weiter auseinander. Während größere Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte mehrheitlich gute Geschäfte erwarteten, leide insbesondere der Fachhandel unter starker Konkurrenz durch Internet-Anbieter.

Die Branche rund um den Handelsriesen Metro war auch 2016 um knapp 3 Prozent gewachsen. Höhere Einkommen und Rekorderwerbstätigkeit beflügeln die Konsumfreude der Deutschen. Die dynamische Entwicklung des Online-Handels komme inzwischen auch im Lebensmittelbereich an. Der HDE rechne hier mit einem Plus von 20 Prozent. (APA, 19.9.2017)