Kern versus Strolz sorgt für rege Diskussion im Netz

Vor allem der Hinweis Kerns, dass Strolz den heutigen ÖVP-Chef Kurz in Rhetorik unterrichtet haben, sorgt für Aufsehen

Das TV-Duell zwischen SPÖ-Chef Christian Kern und Neos-Chef Matthias Strolz Montagabend auf Puls4 sorgte laut der Agentur META Communication für rege Diskussionen auf Social Media.

Strolz unterrichtet Kurz

1.200 User kommentierten am Montagabend die Diskussionen zwischen Kern, Ulrike Lunacek (Grüne) und Strolz. 5.406 Tweets befassten sich explizit mit den Gesprächen der Protagonisten. Für das meiste Aufsehen auf Twitter sorgte unter anderem Kerns Aussage Richtung Strolz, dass dieser den heutigen ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor einigen Jahren in einem Rhetorikseminar unterrichtet habe.

Im vergleichsweise amikalen Gespräch zwischen Kern und Lunacek dominierten die Themen Umweltschutz und CETA die Twitter-Debatten, gefolgt von einer kurzen Diskussion rund um Schweinefleisch in den österreichischen Kindergärten.

In der auf die Konfrontationen folgenden Analyserunde sorgte vor allem FPÖ-Gemeinderätin Ursula Stenzel sowie ihr Clinch mit Politikberater Rudi Fußi für Unterhaltung auf Twitter.



META beobachtet seit Jahren die Social Media-Präsenz aller politischen Akteure in Österreich und präsentiert anlässlich der TV-Konfrontationen regelmäßig Analysen zum Geschehen am Second Screen. (red, 19.9.2017)