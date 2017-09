Achtung: dm ruft Bio-Linseneintopf zurück

Es ist nicht auszuschließen, dass Kunststoffteile im Produkt enthalten sein können, heißt es vonseiten des Drogeriemarkts dm

Die Drogeriekette dm ruft vorsorglich den Artikel "dm Bio-Linseneintopf 400 Gramm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.05.2020 zurück. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist leicht auf der Unterseite der Dose zu erkennen.

Der Grund für den Rückruf: Es ist nicht auszuschließen, dass Kunststoffteile in die Dosen gelangt sein können, so das Unternehmen. Kunden, die das Produkt gekauft haben, können es in einer der dm-Filialen zurückbringen, der Kaufpreis wird erstattet. (red, 19.9.2017)