Morgen-Update für Dienstag, den 19.9.2017: Gewalt in Myanmar, rot-grünes und rot-pinkes TV-Duell und Entwicklungshilfe in Afrika

Guten Morgen! Hier Ihr täglicher Nachrichtenüberblick

[International] Aung San Suu Kyi verurteilt erstmals die Gewalt in Myanmar

[Inland] Puls4-TV-Duell: Rot-grüne Einigkeit, rot-pinker Zwist im TV-Duell

[Wirtschaft] Afrika: Warum Entwicklungshilfe die Migration nicht stoppt

[Panorama] Casinos: Dachausbau am Standort Kärntner Straße für High-Limit-Gambler

[Wissenschaft] Spinnentanten lassen sich vom Nachwuchs ihrer Schwestern fressen

[Reisen] Die schönsten Berghotels: Luxus auf dem Gipfel

[Wetter] Am Dienstag regnet es verbreitet, in den östlichen und südlichen Landesteilen sogar stark. Zum Teil kommen hier große Regenmengen zusammen, dabei besteht die Gefahr von lokalen Überflutungen und Muren. Schnee fällt in den Alpen auf 1. 800 bis 1. 200 m herab. 6 bis 14 Grad





[Zum Tag] Am 19. September 1982 wurde der ":-)" -Smiley geborgen. Der Informatiker Scott E. Fahlman schlug vor, für Scherze im E-Mail-Verkehr die aus drei ASCII-Zeichen gebildete Zeichenfolge :-) zu verwenden. Die ein Smiley nachbildenden Emoticons verbreiten sich bald über das Arpanet. Apple hat diese jetzt noch weiterentwickelt und zwar mit den sogenannten Animojis.