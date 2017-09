Nach langem Schweigen: Aung San Suu Kyi verurteilt erstmals die Gewalt in Myanmar

Myanmars faktische Regierungschefin bleibt aber vage – Internationale Beobachter dürfen ins Land

Wochenlang wurde sie für ihr Schweigen kritisiert, nun äußerte sich Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi in einer Rede an die Nation erstmals öffentlich zur Gewalt gegen die muslimische Rohingya-Minderheit. Allzu konkret wurde die Friedensnobelpreisträgerin dabei freilich nicht.

manorama news

Ihre Regierung habe keine Angst vor einer internationalen Untersuchung, die zu einer nachhaltigen Befriedung der Region Rakhine führe, in der die meisten Rohingya leben. Die Militäroperation gegen die Minderheit, die auf Anschläge militanter Rohingya auf Sicherheitskräfte folgte, hunderte Zivilisten das Leben kostete und laut Uno-Angaben 380.000 Rohingya ins benachbarte Bangladesch fliehen ließ, verurteilte die ehemalige Dissidentin jedoch nur zögerlich.

"Leiden schnell beenden"

Myanmar verurteile "alle Menschenrechtsverletzungen" und fühle mit "allen, die von dem Konflikt betroffen" seien, erklärte sie in ihrer auf Englisch gehaltenen Ansprache. Die Regierung, die von China unterstützt, vom Westen aber zunehmend kritisiert wird, wolle "das Leiden aller Menschen so schnell wie möglich beenden", sagte Suu Kyi. Der Status der Flüchtlinge solle rasch geprüft werden, Täter vor Gericht gestellt werden.

Weltweit wird gegen die Gewalt an den als staatenlos geltenden Rohingya demonstriert. Die Uno bezeichnete das Vorgehen der myanmarischen Armee als "Beispiel für ethnische Säuberung". Suu Kyis Ansehen im Westen erlitt durch ihr Schweigen schweren Schaden. Die 72-Jährige, die 1991 für ihren Widerstand gegen die Militärdiktatur den Friedensnobelpreis erhielt und bis 2011 unter Hausarrest stand, hatte zuvor eine geplante Reise zur Generaldebatte der Uno-Vollversammlung in New York abgesagt. (flon, 19.9.2017)