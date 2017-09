Linz Textil verringert Kapazität

Ertrag bei Halbfabrikaten sinkt – Hoher Euro und billige Importe belasten

Wien/Linz – Die Linz Textil verringert ihre Produktionskapazitäten in der Spinnerei in Linz. Damit zusammenhängende "Strukturanpassungen werden sich dämpfend auf die Ertragslage im Segment der textilen Halbfabrikate auswirken", teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Dennoch sei Ende 2017 ein positives Ergebnis in diesem Segment zu erwarten. Für eine Rückfrage war niemand erreichbar.

Der starke Euro im Verhältnis zum Dollar sowie Billigimporte von Garnen aus Asien hätten dazu beigetragen, hieß es in der Aussendung. "Die kontinuierlichen und stetigen Preissteigerungen bei der Rohstoffbeschaffung für die Spinnerei Linz werden vom Markt nicht mehr angenommen." (APA, 18.9.2017)