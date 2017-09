Glock steigert Gewinn massiv

Gewinn um zwei Drittel auf 162 Millionen Euro explodiert

Wien/Ferlach/Deutsch-Wagram – Der Waffenbauer Glock Gesellschaft m.b.H. mit Sitzen in Ferlach in Kärnten und Deutsch-Wagram in NÖ hat 2016 gut Kassa gemacht. Der Umsatz ist um 41 Prozent auf knapp 710 Mio. Euro und der Gewinn um zwei Drittel auf gut 162 Mio. Euro regelrecht explodiert, geht aus Daten des Firmencompass hervor. Der "Kurier" (Dienstagsausgabe) berichtete zuvor aus dem Geschäftsbericht der Waffenfirma.

Auch das EGT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) der Gruppe, die hauptsächlich Pistolen und Messer produziert, stieg um fast 100 Mio. Euro auf 226,95 Mio. Euro. Die Firma war 1963 von Gaston Glock gegründet worden.

Die Glock Gesellschaft m.b.H. steht zu 99 Prozent im Eigentum der Gaston Glock Privatstiftung, deren Stifter Gaston Glock, Helga Glock und die Glock GmbH sind. Die Glock GmbH steht laut Firmencompass im Eigentum der IGG Privatstiftung, deren Stifter wiederum Gaston Glock ist. (APA, 18.9.2017)