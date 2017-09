TV- und Radiotipps für Dienstag, 19. September

22.35 DOKUMENTATION kreuz und quer: Herzklopfen – Liebe mit Hindernissen Kommen einander Liebende aus unterschiedlichen Kulturen, gilt es oft, verschiedene Werte, Erfahrungen und Prägungen miteinander zu vereinbaren. Die Reportage zeigt Paare, die den romantischen Melting Pot geschafft haben – welche Schwierigkeiten sie dabei hatten und was sie dadurch gewonnen haben. Bis 23.10, ORF 2

22.00 DRAMA Gefährliche Liebschaften (Dangerous Liaisons, USA/UK 1988, Stephen Frears) Frankreich im 18. Jahrhundert: Die intrigante Marquise de Merteuil schmiedet einen diabolischen Plan, um sich an einem ehemaligen Liebhaber zu rächen. In der grandiosen Verfilmung des Romans von Choderlos de Laclos wird eine Starbesetzung, bestehend aus Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman und Keanu Reeves, von Leidenschaft, Liebe, Hass und Verzweiflung gebeutelt. Bis 23.50, Servus TV

22.00 TALK Willkommen Österreich Zu Gast am abgefuckten Schreibtisch bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann: Sängerin Conchita und die deutsche Schauspielerin Martina Gedeck. Bis 23.00, ORF 1

20.15 ROMAN Das geheime Fenster (Secret Window, USA 2004, David Koepp) Regisseur Koepp lässt Johnny Depp als Schriftsteller in einer abgelegenen Hütte verweilen (Vorlage: Stephen King). Zum einen, um die Trennung von seiner Frau zu verkraften, zum anderen, um seine Schreibblockade loszuwerden. Eines Tages taucht ein seltsamer Mann (John Turturro) auf und beschuldigt ihn, seine Erzählung plagiiert zu haben. Meisterhaftes Mystery-Kino. Bis 22.10, Tele 5

20.15 POLITIK Wahl 17: Konfrontation FPÖ – Grüne Das erste "Duell" im ORF vor der Nationalratswahl am 15. Oktober. In der Diskussion mit der grünen Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek lässt sich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache von seinem Vize Norbert Hofer vertreten. Bis 21.05, ORF 2

19.40 REPORTAGE Re: Mallorca am Limit Mehr denn je ist die spanische Insel das Lieblingsziel vor allem deutscher Urlauber: Politische Spannungen und Terrorismus in Nordafrika und der Türkei machen die schöne Insel auf EU-Gebiet noch attraktiver. Viele Inselbewohner stöhnen unter den Menschenmassen auf und protestieren dagegen. Andere sind dankbar für die spendierfreudigen Touristen. Bis 20.15, Arte

Radio-Tipps

10.00 GESPRÄCH

Wissenschaftsradio Andreas Posch, Leiter des Bereichs Clinical Engineering an der FH Campus Wien, im Gespräch über Hightech in der Chirurgie und die Medizin der Zukunft.

Bis 11.00, Radio Njoy 91.3 in Wien und im Livestream auf wien.njoyradio.at

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Ein Land in Aufruhr – eine erschütterte Region? In Myanmar ist derzeit eine brutale Kampagne gegen die ethnische Minderheit der Rohyinga im Gange. Politikwissenschafter Rainer Einzenberger ist zu Gast bei Philipp Blom.

Bis 13.55, Ö1

15.00 GESPRÄCH

Connected Im Gespräch vor ihrem Wien-Konzert: die US-Musikerin Waxahatchee.

Bis 19.00, FM4

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama Das Land dünnt aus, konkret das südliche Burgenland und Teile der Steiermark. Lange Arbeitswege, mangelnde Kinderbetreuung – vor allem junge Frauen zieht es weg aus der Region. Ein Lokalaugenschein vor der Nationalratswahl.

Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen Wie der Mensch versucht, sein Gehirn zu verstehen. Das menschliche Hirn ist das komplexeste System, das die Menschheit erforscht. Das milliardenschwere, von der EU propagierte "Human-Brain-Project" soll die Funktionsweise des Hirns mit einem Supercomputer nachbauen und simulieren – ob das überhaupt möglich ist, wird von einigen Forschern aber angezweifelt.

Bis 19.30, Ö1

23.03 MAGAZIN

Zeitton: Klangspuren 2017 Tirol-Debüt eines musikalischen Kollektivs aus Graz. Das Schallfeld Ensemble pflegt ein sorgfältig interpretiertes Repertoire, verfeinert mit dem Einsatz von Elektronik.

Bis 0.00, Ö1

(Sebastian Fellner, 19.9.2017)