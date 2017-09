Roger Waters kommt im Mai nach Wien

Multimedia-Show samt Pink-Floyd-Hits am 16.5. in der Wiener Stadthalle

Wien/New York – Roger Waters, lange Jahre eine treibende Kraft bei Pink Floyd, kommt am 16. Mai 2018 in die Wiener Stadthalle. "Us + Them" heißt die Tour, bei der auch Songs aus den Floyd-Klassikern "Dark Side Of The Moon", "The Wall", "Animals" und "Wish You Were Here" im Rahmen einer multimedialen Show zu hören sein werden, wie der Veranstalter Livenation am Montag bekannt gab.

Es soll ein einzigartiges Spektakel werden, eine "überwältigende 360-Grad-Konzerterfahrung", wie es in einer Aussendung heißt. Neben "die Halle aufteilenden" LED-Wänden dürfen sich Fans auch einen Surround-Sound und Titel aus Waters jüngstem Solo-Album "Is This The Life You Really Want?" erwarten. Aber 80 Prozent des Programms ergeben sich aus Pink-Floyd-Material, kündigte Waters an. Zuletzt gastierte Waters 2013 mit "The Wall" in Wien. (APA, 18.9.2017)