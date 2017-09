Watzke zu geplantem Köln-Protest: "Ganz schlechte Verlierer"

Der Protest des 1. FC Köln gegen die Wertung des Spiels in Dortmund wirft viele Fragen in Bezug auf den Videobeweis auf. Eine Wiederholung scheint unwahrscheinlich

Dortmund – Der von Peter Stöger trainierte 1. FC Köln zeigt kein Erbarmen und will den Videorichter nach dem Regelchaos von Dortmund auf die Anklagebank setzen. Die erste eklatante Fehlentscheidung trotz Videobeweises wirft viele Fragen auf und könnte sämtliche DFB-Instanzen beschäftigen – ein Erfolg eines Kölner Protests gegen die Wertung des 0:5 beim BVB ist aber trotz aller Wut unwahrscheinlich.

Kein Spielraum für Wiederholung

Denn im bindenden Protokoll des International Football Association Board (Ifab) wird ausgeschlossen, dass Fehlentscheidungen des Videoschiedsrichterassistenten (VSA) Einfluss auf die Spielwertung haben können. So krass sie auch sein mögen.

"Ein Spiel ist nicht ungültig aufgrund von Fehlfunktion(en) der VSA-Technologie, falscher Entscheidungen, die den VSA betreffen, oder der Entscheidung, einen Vorfall nicht zu prüfen, oder der Prüfung einer nicht prüfbaren Situation", steht auf Seite 9 des Protokolls. Der VSA sei ein "Spieloffizieller". Ergo: Es gibt eigentlich keinen Spielraum für eine Wiederholung.

Schmadtke fordert Grundsatzentscheidung

Köln-Manager Jörg Schmadtke interessiert das allerdings nicht. Er will nach dem Regelverstoß eine Grundsatzentscheidung vor dem zuständigen Sport- und in zweiter Instanz vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes erzwingen. "Wir können nicht so tun, als sei nichts passiert. Wir wollen wissen, wie die Rechtslage ist", sagte Schmadtke am Montag. Darüber hatte er Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich laut "Welt" noch während des Spiels informiert. Schmadtke sieht "gute Chancen, dass das Spiel neu angesetzt wird".

Der formale Akt des Protests stand zunächst aus. "Wir wollen erst unsere Argumentation klären", sagte Kommunikationsleiter Tobias Kaufmann dem deutschen Sportinformationsdienst. Die Linie sollte klar sein: Schiedsrichter Patrick Ittrich hat wohl gepfiffen, bevor der Ball vor dem 2:0 von Sokratis (45.+2) über der Linie war. Jeder Pfiff des Schiedsrichters unterbricht das Spiel sofort und unwiderruflich. Der Videoassistent überhörte wohl den Pfiff. Er hätte nicht eingreifen dürfen.

Dortmunder Hohn

Dortmund reagierte nach seinem Torfestival höhnisch. "Wenn sie Protest einlegen wollen, sollen sie. Aber das ist doch grotesk, nahezu lächerlich", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte: "Ich muss sagen: ganz schlechte Verlierer."

Dabei sieht der FC seine sportliche Unterlegenheit durchaus ein. "Wir haben auf die Schnauze gekriegt", sagte Kapitän Matthias Lehmann. Doch es geht um anderes, wie Leonardo Bittencourt verdeutlichte: "Es ist Schwachsinn. Entweder die Schiedsrichter kennen die eigenen Regeln nicht, oder wir müssen sie darauf hinweisen. Aber dann hören sie auch nicht zu." Hellmut Krug, Projektleiter Videobeweis, und Fröhlich waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das Ifab bereitet eine Stellungnahme vor.

Der Videobeweis, der sich in einer Testphase befindet, steht als Konstrukt infrage. Eine klare Linie ist noch nicht zu erkennen, vielmehr werden Graubereiche offenbar, wie bereits bei der schweren Verletzung des Stuttgarters Christian Gentner zu sehen war. Nun gibt es den ersten Fall, bei dem statt mehr Gerechtigkeit eine Ungerechtigkeit steht. Erst durch das Urteil des Videoassistenten Felix Brych wurde aus einer auf dem Platz nicht einmal umstrittenen Entscheidung ein Regelverstoß.

Ähnliche Fälle

Einen ähnlich gelagerten Fall gab es in der Bundesliga 1997. Sean Dundee erzielte damals am zweiten Spieltag 0,6 Sekunden nach einem Pfiff von Schiedsrichter Michael Malbranc das 2:2 für den Karlsruher SC bei 1860 München. Malbranc hatte ein Foul geahndet – das Tor gab er trotzdem. Das DFB-Sportgericht entschied auf Wiederholungsspiel, Malbranc pfiff nie wieder ein Bundesligaspiel.

Erst ein Spiel der Ligahistorie wurde wegen einer Schiedsrichter-Fehlentscheidung wiederholt: Das Duell zwischen Bayern München und dem 1. FC Nürnberg 1993/94. Thomas Helmer hatte den Ball am Tor vorbeigestochert, doch Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers entschied nach (falschem) Hinweis seines Linienrichters Jörg Jablonski auf Tor. Die Bayern gewannen 2:1, das Wiederholungsspiel sogar 5:0. (sid, 18.9.2017)