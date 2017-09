Frankreich will mit Prämien Dreckschleudern von den Straßen holen

Einkommensschwache Familien sollen 2.000 Euro beim Kauf eines umweltfreundlichen Autos bekommen

Paris – Die Regierung in Paris will die Franzosen mit Kaufprämien für umweltfreundlichere Autos begeistern. Im Haushalt 2018 seien mehrere Maßnahmen gegen Luftverschmutzung und Klimawandel vorgesehen, sagte Umwelt- und Energieminister Nicolas Hulot der Zeitung "Liberation" vom Montag.

Dabei nimmt Hulot vor allem einkommensschwache Familien in den Blick: Sie sollen künftig 2.000 Euro statt derzeit höchstens 1.000 Euro bekommen, wenn sie auf einen Neuwagen oder ein junges Gebrauchtfahrzeug mit geringerem Schadstoffausstoß umsteigen. So könnte der Kauf eines kleinen umweltfreundlichen Gebrauchtwagens in einigen Fällen zu mehr als der Hälfte finanziert werden, sagte Hulot.

Höhere Prämie für besonders alte Autos

Die bisher schon Geringverdienern gewährte Wechselprämie von 500 bis 1.000 Euro will der Minister zudem künftig allen Franzosen zahlen, wenn sie sich von besonders alten Autos trennen. Dieser Zuschuss winkt demnach allen, die ihre vor 1997 zugelassenen Benziner oder ihre vor 2001 angemeldeten Diesel-Modelle aus dem Verkehr ziehen. Insgesamt kämen rund drei Millionen Autos für die Programme infrage, erläuterte Hulot. Die Regierung hoffe, dass nächstes Jahr rund 100.000 dieser Fahrzeuge von den Straßen verschwinden. Zudem will der Minister den Zuschuss für den Kauf von Elektroautos von bisher 6000 Euro um 2500 Euro aufstocken. (APA, Reuters, 18.9.2017)