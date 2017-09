Pilz fordert scharfes Vorgehen gegen Erdoğan-Spitzel in Österreich

Vermutet rund 500 türkisch-islamistische Spitzel – Kritik an Untätigkeit des Innenministeriums

Wien/Ankara – Peter Pilz fordert ein scharfes Vorgehen gegen ein vom türkischen Regime gesteuertes "Agentennetz" in Österreich. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sei hier nicht nur untätig, sondern finde sogar lobende Worte etwa für den Verein Atib. Sobotka sei "offensichtlich nicht bereit, Österreich gegen den politischen Islam zu verteidigen", sagte Pilz am Montag bei einer Pressekonferenz.

Schon bei den Grünen hatte sich Pilz des Themas angenommen, auch mit seiner Liste Pilz betätigt er sich nun, wie er sagt, als "Sprachrohr" für betroffene türkischstämmige Menschen. Viele von ihnen fühlten sich mittlerweile so sehr bedroht, dass sie nicht mehr selbst an die Öffentlichkeit gehen wollten.

Dass dem Regime von Recep Tayyip Erdoğans AKP kritisch gegenüberstehende Menschen in Österreich ganz "schamlos" bespitzelt würden, zeige der Fall einer Frau, die via Facebook ganz offen "gewarnt" worden sei: "Du Vogel bist gemeldet viel Spaß bei deiner nächsten Einreise in die Türkei hdpli pic". Letzteres bedeutet laut Pilz "HDP-Bastard", eine Anspielung auf die türkische Oppositionspartei HDP, deren führende Abgeordnete im Gefängnis sitzen.

Rund 500 türkisch-islamistische Spitzel vermutet

Pilz geht anhand "verschiedener Quellen" davon aus, dass rund 500 türkisch-islamistische Spitzel in Österreich tätig sind. Von ihnen ausspionierte Oppositionssympathisanten würden bei der Einreise in die Türkei festgenommen – wenn sie österreichische Staatsbürger sind, vorübergehend (und dann mit Einreiseverbot belegt), wenn nicht, für längere Zeit.

Das "Agentennetzwerk" wird laut Pilz von AKP-Vorfeldorganisationen wie UETD und Müsiad, religiösen Vorfeldorganisationen wie Atib und dem türkischen Arm der Muslimbruderschaft, Millî Görüş, gebildet – und geleitet vom Militärattaché an der türkischen Botschaft, der beim Außenministerium akkreditiert sei.

Der Innenminister müsse alles tun, um das "Erdoğan-Spitzelnetz" zu zerschlagen – also diese Vereine auflösen, akkreditierte Spitzel mit Diplomatenpässen "zurück nach Ankara" schicken, die Finanzierungskanäle überprüfen und gegebenenfalls schließen und, wenn weiterhin Österreicher an der türkischen Grenze verhaftet werden, auch Sanktionen gegen die Türkei überlegen. Der deutsche Innenminister habe auf ähnliche Hinweise sofort gehandelt, so Pilz – aber in Österreich stünden diese Vereine "unter dem Schutz von Sobotka". (APA, 18.9.2017)