Rooney: Fahrverbot und 100 Stunden Sozialarbeit

Ehemaliger Kapitän der englischen Nationalmannschaft bekennt sich schuldig und darf sich zwei Jahre nicht ans Steuer setzen

Eine Autofahrt in alkoholisiertem Zustand hat für Englands Fußball-Idol Wayne Rooney ungemütliche Folgen. Am Montag verurteilte das Amtsgericht in Stockport den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft zu einem zweijährigen Fahrverbot und 100 Stunden Sozialarbeit. Rooney hatte sich zuvor des Fahrens unter Alkoholeinfluss schuldig bekannt.

"Ich möchte mich öffentlich für meinen unverzeihlichen Mangel an Urteilsvermögen entschuldigen, als ich oberhalb des erlaubten Limits gefahren bin. Das war vollkommen falsch", teilte der 31-Jährige in einem Statement mit: "Ich hoffe, ich kann das durch meine Sozialarbeit wiedergutmachen."

Der Stürmer des FC Everton war in der Nacht zum 1. September wegen Trunkenheit am Steuer vorläufig festgenommen worden. Der Rekordtorschütze der "Three Lions" war unweit seines Wohnorts gestoppt und danach zum Verhör auf eine Wache gebracht worden. Rooney, der für England in 119 Länderspielen 53 Tore erzielt hat, wurde danach auf Kaution freigelassen. (sid, 18.9.2017)