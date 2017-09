King-Verfilmung "Es" an der Spitze der US-Kinocharts

Darren Aronofskys Psychothriller "Mother!" bekommt schlechteste Zuschauer-Note

New York – Riesenflop für Darren Aronofskys Psychothriller "Mother!" mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem in Nordamerika: Der bei den Filmfestspielen in Venedig erstmals vorgestellte Film wurde von Zuschauern in den USA und Kanada mit einem "F" bewertet, der schlechtesten Note überhaupt. Laut Hochrechnungen vom Sonntag verdiente der Streifen am ersten Wochenende nur 7,5 Millionen Dollar (6,3 Mio. Euro).

Den Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts eroberte erneut "Es", die neue Verfilmung von Stephen Kings gleichnamigen Bestseller. "Es" legte an seinem zweiten Wochenende noch einmal um 60 Millionen Dollar zu. Der Film belegt damit schon jetzt Platz zwei auf der Liste der erfolgreichsten Horrorschocker aller Zeiten hinter "Der Exorzist" (1973), wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtete. (APA, 18.9.2017)