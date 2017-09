Tennis-Weltrangliste: Thiem weiter Siebenter

Niederösterreicher Vierter im Race. Keine Verschiebungen in den Top Ten bei Damen und Herren

Wien – Keine Verschiebungen in den Top Ten bei Damen und Herren haben die am Montag veröffentlichten Tennis-Weltranglisten gebracht. Dominic Thiem ist nach seiner Davis-Cup-Woche in Wels weiterhin Siebenter bzw. Vierter im Race. (APA, 18.9.2017)

Die Tennis-Weltranglisten vom 18. September:

HERREN:

1. (1) Rafael Nadal (ESP) 9.465 Punkte

2. (2) Roger Federer (SUI) 7.505

3. (3) Andy Murray (GBR) 6.790

4. (4) Alexander Zverev (GER) 4.470

5. (5) Marin Cilic (CRO) 4.155

6. (6) Novak Djokovic (SRB) 4.125

7. (7) Dominic Thiem (AUT) 4.030

8. (8) Stan Wawrinka (SUI) 3.690

9. (9) Grigor Dimitrow (BUL) 3.575

10. (10) Pablo Carreno Busta (ESP) 2.855

Weiter: 133. (133) Gerald Melzer (AUT) 434 138. (138) Sebastian Ofner (AUT) 414 154. (155) Jürgen Melzer (AUT) 368 275. (272) Michael Linzer (AUT) 182 293. (280) Dennis Novak (AUT) 169

Race (Top 8 bei World-Tour-Finale in London/12. bis 19. November): 1. Nadal 9.365 * – 2. Federer 7.505 * – 3. Zverev 4.220 – 4. Thiem 3.715 – 5. Wawrinka 3.150 – 6. Dimitrow 3.105 – 7. Cilic 2.995 – 8. Carreno Busta 2.595 – 9. Djokovic 2.585 – 10. Sam Querrey (USA) 2.435

* = fix qualifiziert

Doppel: 1. Henri Kontinen (FIN) 8.910 Punkte – 2. John Peers (AUS) 8.750 – 3. Marcelo Melo (BRA) 7.790. Weiter: 22. Oliver Marach 3.460 – 49. Julian Knowle 1.515 – 71. Philipp Oswald 1.238 – 72. Alexander Peya (alle AUT) 1.225

DAMEN:

1. (1) Garbine Muguruza (ESP) 6.030 Punkte

2. (2) Simona Halep (ROU) 5.965

3. (3) Elina Switolina (UKR) 5.640

4. (4) Karolina Pliskova (CZE) 5.520

5. (5) Venus Williams (USA) 4.756

6. (6) Caroline Wozniacki (DEN) 4.640

7. (7) Johanna Konta (GBR) 4.520

8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.410

9. (9) Dominika Cibulkova (SVK) 3.770

10. (10) Jelena Ostapenko (LAT) 3.502

Weiter: 172. (167) Barbara Haas (AUT) 327 280. (282) Julia Grabher (AUT) 177