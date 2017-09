14-Jährige in Wien-Favoriten mit mehreren Messerstichen getötet

Bruder stellte sich auf Polizeiinspektion und soll Geständnis abgelegt haben

Wien – Eine 14-Jährige ist Montagfrüh in Wien-Favoriten mit mehreren Messerstichen getötet worden. Der Bruder des Opfers, ein 18-Jähriger, stellte sich kurz danach auf einer Polizeiinspektion. Er habe ein Geständnis abgelegt, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Tatort war ein Innenhof einer Wohnhausanlage in der Puchsbaumgasse. Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass der 18-Jährige seine Schwester auf der Straße "abgepasst" haben dürfte. Die 14-Jährige habe sich augenscheinlich in den Innenhof der Wohnanlage geflüchtet, so der Sprecher. Anrainer hatten dann den lautstarken Streit mitbekommen und die Polizei gerufen.

Ermittlungen laufen

Das Opfer, eine junge Afghanin, wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Berufsrettung Wien reanimiert, starb aber am Tatort, sagte Sörös. "Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Die Ermittlungen laufen." (APA, 18.9.2017)