Tankversorgung für Flugzeuge aufgerissen: Flugstörungen in Auckland

Reparatur des Lecks dauert zwischen zehn und 14 Tagen

Auckland – Weil Bauarbeiter eine Pipeline für Flugzeugkraftstoff in Neuseeland beschädigt haben, sind in Auckland Dutzende Flüge ausgefallen. Rund 2.000 Fluggäste waren am Montag betroffen. Wie das zuständige neuseeländische Raffinerieunternehmen mitteilte, ist die undichte Stelle in der 168 Kilometer langen Pipeline bereits am Donnerstag entdeckt worden. Es handelt sich um die einzige Pipeline für Kraftstoff am Flughafen.

"Die Luftfahrt ist eine sensible Transportbranche und das Lebenselixier für den Tourismus. Wir sind deshalb tief enttäuscht von diesem Ausfall", sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft "Air New Zealand".

Flugzeuge müssen zwischenstoppen

Nach eigenen Angaben erreichten wegen des Lecks nur 30 Prozent des notwendigen Flugzeugtreibstoffs den Flughafen Auckland. Neben den Flugausfällen müssen mehrere Langstreckenflüge von und nach Asien und Nordamerika an pazifischen und australischen Flughäfen Zwischenstopps zum Auftanken einlegen. Die Reparatur des Lecks dauere zwischen zehn und 14 Tagen, schätzt das Raffinerieunternehmen. (APA, 18.9.2017)