Morgen-Update für Montag, den 18.9.2017: US-Klimaschutz, FDP-Chef Lindner im Interview und Buttermangel

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[International] Tillerson deutet Entgegenkommen der USA bei Klimaschutz an

Nach Attentat in London wurde die Terrorwarnung wieder auf "ernst" gesenkt

[Nationalratswahl] Kampagnenmotiv "Fairness": Die Mehrheit der Wahlberechtigten sieht sich selbst gerecht behandelt

[Deutschland] FDP-Chef Christian Lindner hat mit uns im Interview über seine Partei und die bevorstehende Bundestagswahl gesprochen

[Panorama] Grazer Architekt baut Schutzmauer aus Glas um Eiffelturm

[Wirtschaft] Butter neuerlich noch teurer oder "nicht lieferbar"

[Wissenschaft] Abgasskandal sorgt für 5000 zusätzliche Tote in Europa jährlich

[Gesundheit] Immer mehr Kinder leiden an einer Fettleber

[Web] Viel Geld sparen: Wie leicht der Handy-Anbieter gewechselt werden kann

[Wetter] Am Montag scheint von Linz und Klagenfurt ostwärts zunächst noch die Sonne. Sonst ziehen von Westen her rasch dichte Wolken auf, in Vorarlberg regnet es von der Früh weg. Am Nachmittag kann es allmählich überall nass werden. 9 bis 20 Grad



[Zum Tag] Am 18. September 1793 wurde der Grundstein für das Kapitol in Washington, D.C. von George Washington gelegt. Wo der Grundstein genau liegt, lässt sich heute nicht mehr zurückverfolgen. Das Kapitol ist 229 Meter lang, 107 Meter breit und an seiner höchsten Stelle 88 Meter hoch. Jährlich besuchen etwa 3 bis 5 Millionen Besucher das Gebäude.