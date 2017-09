UN-Chef gegen Unabhängigkeit der Kurden im Irak

Referendum würde von Kampf gegen IS und Wiederaufbau ablenken

Erbil – UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich kritisch über das geplante Unabhängigkeitsvotum der Kurden im Nordirak geäußert. Das für den 25. September geplante Referendum würde "ablenken von der Notwendigkeit eines Sieges" über die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) und dem Wiederaufbau im Land, hieß es in einer am Sonntag von einem UN-Sprecher verlesenen Erklärung.

Die Regierung in Bagdad und die kurdische Regionalregierung sollten die offenen Fragen "durch strukturierten Dialog und konstruktive Kompromisse" lösen. Das kurdische Regionalparlament hatte am Freitag für die Volksbefragung gestimmt. (APA, Reuters, 18.9.2017)