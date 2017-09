Russland und USA verhandeln am Rande des Uno-Gipfels

Außenminister Lawrow und Tillerson vereinbarten kurzfristig Treffen

New York – Die Außenminister der USA und Russlands, Rex Tillerson und Sergej Lawrow, haben am Sonntag kurzfristig ein Treffen am Rande der UNO-Generalversammlung anberaumt. Das Gespräch werde um 21.00 Uhr Ortszeit (Montag 03.00 Uhr MESZ) stattfinden, teilte das US-Außenministerium in Washington mit.

Einzelheiten zu den Themen des Gesprächs wurden keine genannt. Vermutlich dürften die beiden Chefdiplomaten über den Atomdeal mit dem Iran, den syrischen Bürgerkrieg und den Nordkorea-Konflikt sprechen. In Syrien war es jüngst zu Spannungen zwischen Washington und Moskau gekommen. Das Pentagon hatte der russischen Luftwaffe vorgeworfen, in der Provinz Deir al-Zor von den USA unterstützte kurdische und arabische Milizen bombardiert zu haben. (APA, Reuters, 17.9.2017)